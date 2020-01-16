Galatasaray Avrupa Kupası'nda Rytas'a yenildi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Cruz ve Holloway'in skor üretmesini engel olamayan Galatasaray Doğa Sigorta, rakip pota altında Auguste ile etkili oldu ve 5. dakikayı 11-9 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekibin atakta kaptırdığı topların ardından hızlı hücumlardan skor bulan Litvanya temsilcisi, 7. dakikada 18-13 üstünlük kurdu. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk seti Galatasaray Doğa Sigorta 23-17 geride kapattı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci periyodun ilk dakikalarında Bendzius, Echodas ve Cruz ile skor üreten Rytas, 12. dakikada farkı 11 sayıya (19-30) çıkardı. Harrison ve Webster'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışan sarı-kırmızılı ekip, basit hatalar yaparak rakibinin kolay skor üretmesine engel olamadı. Mücadelenin 17. dakikasında 13 sayılık (26-39) fark yakalayan Rytas, devre arasına 45-35 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta'da sportmenlik dışı faulün ardından bir de teknik faul alan Webster, ilk yarının son anlarında ihraç edildi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Webster'dan yoksun mücadele eden Galatasaray, hücumda ve savunmadaki sıkıntılarını çözemedi ve 27. dakikada 16 sayı (45-61) geri düştü. Harrison ve Poythress'in skorer oyunuyla maça tutunmaya çalışan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 72-54 geride tamamladı.

SON PERİYOT

Son çeyreğe Bendzius'un 3 sayılık basketiyle giren Litvanya temsilcisi 31. dakikada farkı 21 sayıya (54-75) çıkardı. İlk 3 çeyrekte sorun yaşadığı savunma ribauntlarını toplamaya başlayan sarı-kırmızılılar, Whittington, Göksenin Köksal, Harrison ve Poythress'in basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada farkı 11 sayıya (64-75) çekti. Farkı daha fazla kapatamayan Galatasaray, sahadan 89-73 mağlup ayrıldı.

EN SKORER HARRİSON, TAKIMINI KURTARMADI

Galatasaray Doğa Sigorta'da 22 sayı üreterek maçın en skoreri olan Harrison'un performansı mağlubiyeti önleyemedi. Sarı-kırmızılılarda Poythress 19, Whittington ise 12 sayıyla çift haneli skora ulaştı. Galatasaray, kenardan oyuna giren 5 oyuncudan sadece Whittington'dan skor katkısı alabildi.

Konuk takımda ise 21 sayıyla oynayan Bendzius ile 19 sayı kaydeden Cruz'un performansları galibiyeti getiren faktör oldu.

MUSTAFA CENGİZ LOCADAYDI

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de locadan takip etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, son 16 turunun 3. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta: 73 - Rytas: 89

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Renaud Geller (Belçika)

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Harrison 22, Göksenin Köksal 5, Poythress 19, Auguste 7, Can Korkmaz, Whittington 12, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Emir Gökalp,

Rytas: Holloway 9, Cruz 19, Bairstow 2, Butkevicius 14, Echodas 8, Bendzius 21, Kairys 4, Girdziunas 12, Bickauskis, Sirvydis

1. periyot: 17-23

Devre: 35-45

3. periyot: 54-72

5 faulle çıkan: 38.20 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

Diskalifiye: 18.39 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)