Galatasaray Avrupa'da 6 maçtır kazanamıyor

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

MOSKOVA'DAN SONRA KAZANAMADI

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.