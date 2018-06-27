Galatasaray: Avrupa'da yer alacağız

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Bugün (27 Haziran Çarşamba) Fanatik gazetesinde yayınlanan haberde Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi olarak belirtilen Mete İkiz'in Galatasaray Sportif A.Ş’de ve kurullarında herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

UEFA’nın yaptığı inceleme, iç prosedür gereği maddi hataya yönelik şekli bir incelemedir. Söz konusu incelemenin daha önce de açıkladığımız gibi yürürlükteki anlaşmaya olumsuz bir etkisi olmayacak ve Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında yer alacaktır.

Bu bağlamda şirketimizde herhangi bir görevi olmayan üçüncü kişiler tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunulur."