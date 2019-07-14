Galatasaray, Avusturya yolcusu

1 Menajer Anamaria, teknik direktörü yumrukladı Menajer ve eski manken Anamaria Prodan'ın, Astra teknik direktörü Dan Alexa'yı yumruklaması, Romanya futbolunun gündemine oturdu.

2 Beşiktaş'ın mor forması sızdı Adidas geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formalarını, henüz tanıtımı yapılmadan yanlışlıkla satışa çıkarmıştı. Bugün siyah-beyazlı ekibin bir forması daha internete sızdı.

3 Son 5 yılda Türk takımlarının sattığı oyuncular Son 5 yılda 4 büyükler birçok oyuncu satışının altına imza attı. Bu alanda 104 milyon euroluk gelirle Galatasaray zirvede yer aldı.

4 Beşiktaş, Medel'i verip Hugo'yu alacak Fiorentina'nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde Medel'i takasta kullanacak.

5 Yusuf Yazıcı, ayrılmak istediğini Trabzonspor'a bildirdi Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Lille'e transfer olmak istediğini söyledi.

6 Fernando'nun yerine Michael Seri Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiralamak için teklif yaptı.

7 Ersun Yanal hazırlık maçını drone'la izledi Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Boluspor'la oynanan hazırlık maçını drone'la takip etti.

8 Miha Zacj için İspanyollar devrede La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçeli Miha Zacj'ı transfer etmek istiyor. İspanyollar, Sloven oyuncu için sportif direktör Comolli'ye fiyat sordu.

9 Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı Daha önce ABD'den vize alan Enes Ünal'a, bu sefer vize çıkmadı.