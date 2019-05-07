Galatasaray Babel'le anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına 3 hafta kala liderliğe yükselen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-Kırmızılılar bir süredir görüştüğü Ryan Babel ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

3 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK

Fulham ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

10 MİLYON EURO KAZANACAK

NTVSpor'da yer alan habere göre Babel, sarı kırmızılı kulüp ile yapacağı 3 yıllık sözleşme karşılığında yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.

2016-2017 sezonun devre arasında Beşiktaş'ın Deportsvo la Coruna'dan kadrosuna kattığı Babel, 2 yıl giydiği siyah beyazlı forma ile 89 maçta 29 gol atarken, 12 asist yaptı.

Bu sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Hollandalı, İngiliz ekibinde çıktığı 15 karşılaşmada 5 gol-3 asistlik performans gösterdi.