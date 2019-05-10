Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu da şimdiden oluşturmaya başladı.
Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesine engel olamayan Ryan Babel, yeniden Süper Lig'e dönüyor.
3 YILDA 10 MİLYON EURO KAZANACAK
Bir süredir İngiltere'de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldızla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.
Babel, 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'dan yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.