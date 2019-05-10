Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı

Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, henüz hiç forma giymemesine rağmen 1 yıl daha takımda kalacak.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için genç futbolcu araştırması yapan Tuncay Şanlı'ya, "Bu forma için senin gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" diyerek talimat verdi.

Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul

Beşiktaş'ta taraftarlarla arası açılan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda yeniden doğmak için radikal kararlar aldı. Ozzie, kaptanlığı Burak'a, 10 numarayı ise Ljajic'e verecek.

Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının ardından İngilizlerin aklına bir kez daha Karius geldi. Hatırlanacağı gibi Alman kaleci geçen yılki finalde büyük hatalar yapmıştı.

Karius yine İngiltere'de dalga konusu oldu

Çıktığı 14 yarışın hepsini kazanan şampiyon at Frankel, tam 110 milyon euro değerinde. Atın sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah ise Frankel sayesinde servetine servet kattı.

Yarın evinde G.Saray'ı konuk edecek olan Ç.Rizespor'da tek hedef galibiyet. Kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kritik maç öncesi taraftarını ve futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Portekiz basını, Sporting Lizbon'un Fenerbahçe'nin fiyasko transferi İslam Slimani için Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'le her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, lig biter bitmez Hollandalı futbolcunun transferini resmen duyuracak.

1 Fatih Terim: Keşke Avrupa'ya gitmeseydik Fatih Terim, UEFA'nın verdiği cezadan dolayı kısıtlı bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarını belirterek, "Keşke UEFA bizi Avrupa'ya almasaydı" dedi.

2 Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları finale çıkarak tarihte bir ilke imza attılar.

3 Hürser Tekinoktay'ın seçim vaadi Bale Beşiktaş'ın başkan adayı Hürser Tekinoktay, seçimi kazanması durumunda Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'i transfer edeceğini

4 Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak Beşiktaş'ta taraftarlarla arası açılan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda yeniden doğmak için radikal kararlar aldı. Ozzie, kaptanlığı Burak'a, 10 numarayı ise Ljajic'e verecek.

5 Karius yine İngiltere'de dalga konusu oldu Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının ardından İngilizlerin aklına bir kez daha Karius geldi. Hatırlanacağı gibi Alman kaleci geçen yılki finalde büyük hatalar yapmıştı.

6 Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, henüz hiç forma giymemesine rağmen 1 yıl daha takımda kalacak.

7 Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için genç futbolcu araştırması yapan Tuncay Şanlı'ya, "Bu forma için senin gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" diyerek talimat verdi.

8 Ç.Rizespor'dan taraftara çağrı: 90 dakika susmayın Yarın evinde G.Saray'ı konuk edecek olan Ç.Rizespor'da tek hedef galibiyet. Kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kritik maç öncesi taraftarını ve futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

9 Skrtel Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sarı-lacivertli ekibin 1 yıllık teklifini reddetti. Deneyimli futbolcu sezon sonu takımdan ayrılacak.