Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı

Kadrosuna yeni isimleri katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son dönemlerde hızlandırdığı Ever Banega transferini mutlu sonla noktalamak istiyor.

Mbaye Diagne'yi en az 13 milyon euro bedelle satmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Luyindama'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödendiği için Finansal Fair-Play nedeniyle harcayabileceği 8 milyon euro bulunuyor.

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Galatasaray, bu paranın 3 milyon eurosunu Muriç'e, 5 milyon eurosunu ise Banega için kullanmak istiyor. Arjantinli futbolcuyu 3 milyon euro yıllık maaş ödemesine ikna eden sarı-kırmızılılar, bonservis konusunu da halletmeye çalışıyor.

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Sevilla ile yaplan görüşmelerde Banega'nın menajerini araya sokan Galatasaray, bonservis ücretini 6 milyon euroya kadar düşürdü. Ancak sarı-kırmızılılar FFP gereği bu fiyatı 5 milyon euroya indirmek için uğraşıyor. Aradaki 1 milyon euroluk fark kapanırsa transfer gerçekleşecek.

Öte yandan, Arjantinli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Boca Juniors'tan gelen teklifi reddettiğini de gelen bilgiler arasında.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 51 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.