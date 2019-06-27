Galatasaray, Banega'yı transfer ediyor

Galatasaray, 1 numaralı transfer gündemi olan Banega için gün sayıyor.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ever Banega ile her konuda anlaşan sarı-kırmzılı takım, futbolcunun kulübü Sevilla ile son pürüzleri gidermek için pazarlık halinde.

İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da oyuncu satmak için çalışmalarına devam ediyor.

CİMBOM KAYNAK ARAYIŞINDA

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı 5 milyon euro ekside olan Galatasaray, Diagne'yi Suudi Arabistan'a satarak hem artıya geçmek hem de Banega'nın transferini bitimeyi planlıyor.

Ancak Suudi Arabistan'da patlak veren yolsuzluk olayları nedeniyle Diagne'nin transferi şimdilik askıya alındı. Sarı-kırmızılılar bundan dolayı rotayı Belhanda'ya çevirdi.

Almanya, Fransa, Katar gibi ülkelerden talipleri olan Faslı oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek. Belhanda'yı 10-15 milyon euro bandında bir fiyata satmak isteyen Galatasaray, transfer sorununu böylece çözecek.

30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Banega, hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Banega geçen sezon 51 maçta Sevilla forması giyerken, 8 gol 11 asistlik performans sergiledi.