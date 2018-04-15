Galatasaray-Başakşehir - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Başakşehir

44' Başakşehir'de Emre Belözoğlu sarı kart gördü. Emre Belözoğlu kenara dönerek, "Bunların hepsini yazın" şeklinde bir el işareti yaptı.

40' Denayer'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole geçit vermedi

35' Belhanda ceza alanı dışından vurdu, Volkan rahatlıkla kontrol etti. Mücadele başladığı dakikadan itibaren çok sert geçiyor.

25' Mücadelenin bu dakikalarında Başakşehir, pas trafiğini artırarak Galatasaray'ın baskılı oyununu kırdı.

16' Galatasaray tehlikeli geldi, Rodrigues'in içeriye çevirdiği topu Mahmut dışarı gönderdi.

10' Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında taraftarının da desteğiyle önde baskı yapıyor.

5' Galatasaray gole çok yaklaştı. Rodrigues'un çaprazdan vuruşunda Volkan gole izin vermedi.

1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Galatasaray başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Galatasaray, sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanı, Da Costa, Caiçara, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor

