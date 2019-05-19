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Galatasaray-Başakşehir - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Kazanan şampiyon olacak.

| AA
Galatasaray-Başakşehir - CANLI SKOR
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Şampiyonluk maçı geldi çattı...

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Dev karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic.

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