Galatasaray-Başakşehir - CANLI SKOR

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Şampiyonluk maçı geldi çattı...
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Dev karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic.