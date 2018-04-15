Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım 28. hafta maçları sonucunda 57 puan toplarken, Başakşehir ise 59 puana sahip.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 20. MAÇTA

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor