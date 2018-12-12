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Galatasaray, Başakşehir maçına hazırlanmaya başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray, Başakşehir maçına hazırlanmaya başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas destek çalışmasıyla başlayan, dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Tedavilerinin ardından, Younes Belhanda sahada ve salonda takımdan ayrı çalıştı, Sinan Gümüş de koşu yaptı. Alçısı 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programı uygulanan Emre Akbaba ise salonda çalıştı.

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