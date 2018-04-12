G.Saray-Başakşehir maçını yönetecek hakem

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını zorlu Başakşehir maçına, sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maçı hatırlatarak motive ediyor.

BAL'da 4. olan Kartal Bulvarspor küme düştü

UEFA, PSG'nin sponsorluk anlaşmalarını abartılı bulduğu gerekçesiyle Financial Fair-Play'den dolayı Fransız ekibine soruşturma başlattı. Fransız ekibi şartlara uymazsa Avrupa'dan men cezası alabilir.

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçirecek. Bu turnuvada 3'er takımın yer alacağı 8 grup olacak ve toplamda 31 maç yapılacak.

Deportivo'dan ayrılma kararı alan Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise Emre'ye, bonservisini alırsan seni trasfer ederiz teklifinde bulundu.

Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.

Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan Galatasaray-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

1 Ronaldo: Juventusluları anlayamıyorum Cristiano Ronaldo, son dakikada kazandıkları penaltı hakkında konuştu. Portekizli yıldız, "Lucas'ı arkadadan ittiler, pozisyon penaltıydı" dedi.

2 Maçı unutan Çankırıspor şampiyonluğu kaptırdı Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.

3 Bayern Münih yarı finale yükseldi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, evinde Sevilla ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.

4 Emre Çolak Galatasaray'a dönüyor Deportivo'dan ayrılma kararı alan Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise Emre'ye, bonservisini alırsan seni trasfer ederiz teklifinde bulundu.

5 G.Saray-Başakşehir maçını yönetecek hakem Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan Galatasaray-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

6 Fenerbahçe'de Kameni'nin yerine gelecek kaleci belli Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kameni ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli ekip Zorya'dan Lunin'i transfer edecek.

7 Terim, Fener tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın EuroCup Finali'nde Reyer Venezia ile yaptığı karşılaşmayı yerinde takip etti.

8 Mrmic: Vida mutsuz Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Mrmic, Vida'nın yedek kaldığı için mutsuz olduğunu itiraf etti.

9 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.