G.Saray-Başakşehir maçını yönetecek hakem

Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir'le Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
G.SARAY, HALİL UMUT MELER'LE KAYBETMİYOR
59 puanla lider olan Başakşehir, 57 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'a konuk olacak. Pazar günü oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler yapacak.
Galatasaray, Halil Umut Meler yönetiminde 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Başakşehir ise 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Zirvedeki takımların maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Akhisar - Beşiktaş: Hüseyin Göcek
Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Galatasaray - Başakşehir: Halil Umut Meler
Osmanlıspor - Trabzonspor: Halis Özhakya