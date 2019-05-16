Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak şampiyonluk maçının hakemi belli oldu. Kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

DEV MAÇA CÜNEYT ÇAKIR ATANDI

Son dönemde yaşanan hakem hataları futbolu gölgelerken, Galatasaray-Başakşehir maçına kimin atanacağı merak konusuydu. Ligin düğümünü çözecek karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı.

Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği başarılı maçları da göz önünde bulunduran TFF, ligin en formda hakemini. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Halil Umut Meler.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki mücadele 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Haftanın bir diğer kritik maçı ise Trabzonspor ile Beşiktaş arasında. Trabzon'daki zorlu karşılaşmada düdük çalacak isim ise Fırat Aydınus.

33. haftanın hakemleri

Cuma

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

Cumartesi

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Pazar

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20 Mayıs

Pazartesi: 20.00 Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek