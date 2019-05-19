1 Başakşehir'den maç öncesi iddialı paylaşım Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir, dev karşılaşma öncesi iddialı bir paylaştım yaptı. İstanbul ekibi, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" dedi.

2 Terim ve Avcı'nın maç taktikleri Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. Terim'in planı ilk 15 dakikada işi bitirmek olacak. Avcı ise takım savunmasına güveniyor.

3 Trabzonsporlu Abdülkadir davul çaldı Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, galibiyetin coşkusuyla sabaha kadar uyumadı. Abdülkadir, gece davul çalarak insanları sahura uyandırdı.

4 Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Dev karşılaşmayı kazanan, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

5 Milli tekvandocu Nur Tatar Dünya Şampiyonası'nda finalde Milli sporcumuz Nur Tatar Askari, Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda finale yükseldi.

6 Karius: Sözleşmem sürüyor Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Trabzonspor yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı söylentilerini yanıtladı.

7 Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Bu maç berabere bitseydi bile, rakip bizden daha iyiydi." dedi.

8 Yusuf Yazıcı'dan Beşiktaş'a müthiş gol Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Beşiktaş ağlarına nefis bir gol atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

9 Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek Bunesliga'da üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.