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Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Dev karşılaşmayı kazanan, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
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Şampiyonluk maçı geldi çattı...

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Dev karşılaşmayı kazanan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Donk
Fernando
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Diagne

Başakşehir
Mert
Caiçara
Mahmut
Kudryashov
Clichy
Gökhan İnler
İrfan Can
Visca
Mossoro
Robinho
Bajic

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