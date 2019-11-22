Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

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Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

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Denizli'de futbolcular taraftarlarla kavga etti

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Talisca: En büyük Beşiktaş

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1 Hasan Ali ile Ozan, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, Fenerbahçe'den gelen yeni kontrat teklifini reddetti. İki isim de daha yüksek maaş istiyor.

2 Mbaye Diagne, bir kez daha kadro dışı bırakıldı Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, ligde bu hafta Oostende ile oynayacakları karşılaşmada Mbaye Diagne'nin kadroda olmayacağını açıkladı.

3 Oğuzhan Özyakup için Ozan Tufan formulü denenecek Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi. Tecrübeli oyuncu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralanarak, Ozan Tufan ve Merih Demiral'ı parlatan Sergen Yalçın'a emanet edilecek.

4 FIFPro'dan futbolculara Türkiye uyarısı Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayacak futbolculara maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle "Türkiye'ye gitmeme" uyarısında bulundu.

5 Mourinho'nun ilk transferi Bale olacak Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de gözden düşen Gareth Bale'ın alınmasını istedi.

6 Galatasaray'ın 1 aylık fikstürü Galatasaray, yarın Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılı takım, 30 günde tam 9 maça çıkacak.

7 A Milli Takım'da en fazla süre alan futbolcular EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Başakşehir oldu.

8 Şenol Güneş: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, paraya değer vermediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Önemli olan futboldan keyif almaktır" dedi.

9 Emre Kocadağ: Karius için teklif yapacağız Beşiktaş yönetimi, birçok maçta hatalı goller yemesine rağmen son haftalarda çıkışa geçen Loris Karius'un bonservisini almak için harekete geçti.