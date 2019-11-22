Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de heyecan bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da averajla 5. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Donk, Emre, Lemina, Ömer, Feghouli, Emre Mor, Adem Büyük.
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, Azubuike, Visca, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen.