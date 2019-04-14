Galatasaray, Başakşehir'le arasındaki farkı 5'e düşürdü

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken iki takım da birer puana razı oldu.
LİGİN ZİRVESİNDE FARK AZALDI
Başakşehir'in dün akşam Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçın ardından sarı-kırmızılılar, deplasmandan 1 puanla ayrılınca iki takım arasındaki fark 5'e düştü.
F.BAHÇE BİR SIRA DAHA GERİLEDİ
Hafta başında 13. sırada yer alan Fenerbahçe ise, Ankaragücü'nün Kayserispor karşısında 2-0 kazanmasıyla puanını 33'e yükseltse de 14. sıraya geriledi.
HAFTANIN KAZANANI BEŞİKTAŞ
3. sırada yer alan Beşiktaş ise hem 1. sıradaki rakibini 2-1 mağlup etti, hem de bir üst sırasındaki rakibinin 1 puan aldığı haftayı 3 puanla kapatarak en avantajlı takım oldu.
PUAN DURUMU