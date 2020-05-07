Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

1 Fenerbahçe,liglerin başlamasına yönelik tutumunu açıkladı Fenerbahçe Kulübü, Federasyonu'nun Süper Ligin başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, alınacak iptal, devam veya tescil kararlarına saygı duyulacağını açıkladı.

2 Süper Lig'in başlamasına karşı çıkan kulüpler Süper Lig'in devam etmesini istemeyen takımların Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

3 Futbol hasreti sona eriyor Koronavirüs nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin devam tarihleri kesinleşmeye başladı. Süper Lig'in ardından, 16 Mayıs'ta Bundesliga'nın da futbolseverlerle buluşacağı açıklandı.

4 G.Saray ve F.Bahçe, Kudus için karşı karşıya Nordsjaelland forması giyen Ganalı orta saha Mohammed Kudus ile hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi.

5 Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular, Transferler Talimatı'nın 19. maddesine göre haziran ayında resmi maç olduğu için forma giymeye devam etmek zorunda.

6 Tomas: Bjelica'ya göre Fenerbahçe'de elektrik eksik Bjelica ile birlikte Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Stjepan Tomas, Hırvat hocanın takımla ilgili yaptığı yorumu futbolseverlerle paylaştı.

7 Fredrik Gulbrandsen karantina sürecini değerlendirdi Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen, "Kız arkadaşımla evde 2 sıkıcı ay geçirdim" dedi.

8 Fenerbahçe, Halil ve Alpaslan'ı istiyor Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Göztepeli Halil ve Alpaslan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

9 Süper Lig ekipleri Atiba'nın peşinde Beşiktaş ile alacakları nedeniyle kısa süreli sorun yaşayan Atiba'ya, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Başakşehir'in 2 yıllık teklif yaptığı Atiba ile Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.