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Galatasaray Belhanda da sakatlandı

Son haftalarda çok sık sakatlık veren Galatasaray'da, Malatya deplasmanında da Belhanda oyuna devam edemedi.

Galatasaray Belhanda da sakatlandı
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Sakatlıklar bu sezon Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu maçta Belhanda maçı yarıda bıraktı.

TANSİYONU DÜŞTÜ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu 24. dakikada kenara gelerek, kulüp doktoru Yener İnce'yle görüştü. Tansiyonu düşen Belhanda bir şeyler yedikten sonra tekara oyuna döndü.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Deneyimli futbolcu 5 dakika sonra yeniden kenara geldi ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.  Belhanda'nın yerine oyuna Ahmet Çalık girdi.

Doktor Yener İnce'ye baş dönmesi işareti yapan Belhanda'nın, yedek kulübesinde tansiyonu ölçüldü. Faslı futbolcu oyundan çıktıktan sonra soyunma odasına gitti.

Sarı kırmızılılarda Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Emre Akbaba ve Nagatomo'dan sonra Belhanda da sakatlar kervanına katıldı.

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