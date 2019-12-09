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Galatasaray, Belhanda'nın fiyatını belirledi

Fas basını Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğini yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcu için 10 milyon euro istediği ifade edildi.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Belhanda'nın fiyatını belirledi
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Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Belhanda'nın devre arasında ayrılacağı belirtiliyor.

Fas basınının iddiasına göre, Belhanda sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Real Madrid maçında taraftarlara küfreden ve o günden sonra istenmeyen adam durumuna düşen 10 numara, ayrılığı kafasına koydu.

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray da Faslı futbolcunun gitmesine izin verecek. 

Sarı-kırmızılı takımın Belhanda için istediği bonservis bedeli ise 10 milyon euro olarak belirlendi. 29 yaşındaki futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Hilal bulunuyor.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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