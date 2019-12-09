Galatasaray, Belhanda'nın fiyatını belirledi

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Belhanda'nın devre arasında ayrılacağı belirtiliyor.

Fas basınının iddiasına göre, Belhanda sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Real Madrid maçında taraftarlara küfreden ve o günden sonra istenmeyen adam durumuna düşen 10 numara, ayrılığı kafasına koydu.

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray da Faslı futbolcunun gitmesine izin verecek.

Sarı-kırmızılı takımın Belhanda için istediği bonservis bedeli ise 10 milyon euro olarak belirlendi. 29 yaşındaki futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Hilal bulunuyor.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.