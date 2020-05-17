Galatasaray, Belhanda'yı satmak istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin kesilmesinin ardından ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray'ın, kadro maliyetini düşürmek istediği biliyor.

Bu doğrultuda futbolcularına indirim teklifi yapan sarı-kırmızılı yönetim, orta yolu bulamadığı isimlerle ise yolları ayırma kararı aldı. Ancak Aslan'ın önümüzdeki sezon satmayı düşündüğü Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı...

3 ARAP KULÜBÜ DEVREDE

Galatasaray yönetiminin, yeterli bir teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı düşündüğü Faslı futbolcu için 3 Arap kulübünün devreye girmesi üzerine, sarı-kırmızılıların maaşında indirime gitmeyi kabul etse bile Belhanda'yı satma kararı aldıkları öğrenildi.

ÇİN'DEN DE TEKLİF VAR

Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in renklerine katmak için harekete geçecek olduğu Faslı oyuncu için, Çin'den de teklif geldiği belirtilse de Arap ekiplerinin transferde önde oldukları öğrenildi.

Galatasaray; Belhanda'nın satışından 10 milyon euro kazanç elde ederek, UEFA'nın Finansal Fair Play engeli adına önemli bir adım atmak istiyor.

95 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 95 karşılaşmada görev alan Younes Belhanda, bu maçlarda takımına 12 gol, 22 asistlik katkıda bulundu.