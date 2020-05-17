Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray, Belhanda'yı satmak istiyor

Galatasaray'ın satışından elde edeceği para ile rahatlamayı planladığı Younes Belhanda'yı, 3 Suudi kulübünün istediği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Belhanda'yı satmak istiyor
Yorum Yap

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin kesilmesinin ardından ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray'ın, kadro maliyetini düşürmek istediği biliyor.

Bu doğrultuda futbolcularına indirim teklifi yapan sarı-kırmızılı yönetim, orta yolu bulamadığı isimlerle ise yolları ayırma kararı aldı. Ancak Aslan'ın önümüzdeki sezon satmayı düşündüğü Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı...

3 ARAP KULÜBÜ DEVREDE

Galatasaray yönetiminin, yeterli bir teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı düşündüğü Faslı futbolcu için 3 Arap kulübünün devreye girmesi üzerine, sarı-kırmızılıların maaşında indirime gitmeyi kabul etse bile Belhanda'yı satma kararı aldıkları öğrenildi.

ÇİN'DEN DE TEKLİF VAR

Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in renklerine katmak için harekete geçecek olduğu Faslı oyuncu için, Çin'den de teklif geldiği belirtilse de Arap ekiplerinin transferde önde oldukları öğrenildi. 

Galatasaray; Belhanda'nın satışından 10 milyon euro kazanç elde ederek, UEFA'nın Finansal Fair Play engeli adına önemli bir adım atmak istiyor.

95 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 95 karşılaşmada görev alan Younes Belhanda, bu maçlarda takımına 12 gol, 22 asistlik katkıda bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM