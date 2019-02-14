Galatasaray-Benfica - CANLI SKOR

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28' GOL... Galatasaray 0-1 Benfica (Salvio) - PENALTI

18' Gole çok yaklaştık. Onyekuru müsait durumda vuruşunu yaptı, herkes gol diye ayağa kalktı ancak savunma son anda araya girdi ve topu dışarı yolladı.

12' Kaleyi bulan ilk şut rakibimiz Benfica'dan geldi. Muslera kalesinde başarılı.

5' Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da orta sahada pas oyunu yapıyor.

1' Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin Zenit'i yenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray da bu akşam Benfica karşısında galibiyet arıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Riberio, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

