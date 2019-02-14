Galatasaray-Benfica maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin Zenit'i yenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray da bu akşam Benfica karşısında galibiyet arayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY AVANTAJ İÇİN SAHADA

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimas, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Ribeiro, Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Felix, Seferovic