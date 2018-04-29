Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR

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1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç...
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera; Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEK CEZALI SERDAR
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte, Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.
Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.
İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.