Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

27' Diagne topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

20' Beşiktaş'ta Lens, sarı kart gördü.

15' Maçın başındaki Galatasaray baskısı bu bölümde yerini Beşiktaş kontrolündeki oyuna bıraktı.

10' Maçın ilk dakikalarında oyunun kontrolü Galatasaray'da. Beşiktaş pas yaparak sarı-kırmızılıların baskısını kırmaya çalışıyor.

5' Derbinin ilk bölümüne Galatasaray baskılı başladı.

1' Derbide ilk düdük çaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Başakşehir'in Sivasspor ile berabere kalmasının ardından dev derbinin önemi daha da arttı.

Galatasaray kazanırsa aylar sonra liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş deplasmandan 3 puanla dönerse sarı-kırmızılıları geçerek 2. sıraya yerleşecek ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM