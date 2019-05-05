Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR

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27' Diagne topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.
20' Beşiktaş'ta Lens, sarı kart gördü.
15' Maçın başındaki Galatasaray baskısı bu bölümde yerini Beşiktaş kontrolündeki oyuna bıraktı.
10' Maçın ilk dakikalarında oyunun kontrolü Galatasaray'da. Beşiktaş pas yaparak sarı-kırmızılıların baskısını kırmaya çalışıyor.
5' Derbinin ilk bölümüne Galatasaray baskılı başladı.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Başakşehir'in Sivasspor ile berabere kalmasının ardından dev derbinin önemi daha da arttı.
Galatasaray kazanırsa aylar sonra liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş deplasmandan 3 puanla dönerse sarı-kırmızılıları geçerek 2. sıraya yerleşecek ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 1'e indirecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz