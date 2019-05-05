Galatasaray-Beşiktaş - CANLI SKOR

Galatasaray U21 takımı ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan derbide olay çıktı. Sahada 9 kişi kalan Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

8

Fatih Terim: Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı

Bu akşam oynanacak kritik derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularıyla son bir toplantı yaptı.