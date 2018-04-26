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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi
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Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Ulusoy yapacak.

DERBİ KARNESİ

Aydınus, daha önce 7 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda düdük çaldı.

Tecrübeli hakemin yönettiği maçların dördünü Galatasaray, ikisini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.


DİĞER MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Antalyaspor - Trabzonspor / Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe / Cüneyt Çakır
Osmanlıspor - Başakşehir / Ümit Öztürk

SÜPER LİG'DE 31. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

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