Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Ulusoy yapacak.
DERBİ KARNESİ
Aydınus, daha önce 7 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda düdük çaldı.
Tecrübeli hakemin yönettiği maçların dördünü Galatasaray, ikisini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.
DİĞER MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
Antalyaspor - Trabzonspor / Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe / Cüneyt Çakır
Osmanlıspor - Başakşehir / Ümit Öztürk