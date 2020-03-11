Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-Başakşehir karlaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

| Haber Merkezi
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Yorum Yap

Süper Lig'de 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada, Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak.

Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ, ALİ PALABIYIK 

Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak.

AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan.

Öte yandan, Süper Lig'de 26. haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına ise Fırat Aydınus atandı.

Bu maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM