Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada, Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak.
Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.
DERBİNİN VAR HAKEMİ, ALİ PALABIYIK
Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak.
AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan.
Öte yandan, Süper Lig'de 26. haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına ise Fırat Aydınus atandı.
Bu maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olacak.