Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
SON 10 DERBİDE ÜSTÜN TARAF BEŞİKTAŞ
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta galibiyet sayısı bakımından Beşiktaş üstün olan taraf.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz