Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Aykut Kocaman: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı Antalya maçı sonrası "Arsız birisi olsaydım Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı derdim" diyen Kocaman, Kasımpaşa mücadelesi sonrası ise "Sahadan çekilen Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı" şeklinde konuştu

2 Şener: Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım Attığı gol öncesi rakibinin sakatlanması hakkında konuşan Şener Özbayraklı, "İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" dedi.

3 Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları Bu akşam oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularına son uyarılarını yaptı. Terim, 3-0'a vurgu yaparken, Güneş, Mariano'nun önemine dikkat çekti.

4 Josef: Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Skrtel Josef de Souza, Kasımpaşa maçında başından yaralanan Martin Skrtel'le ilgili bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu Şenol Güneş'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

5 Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

6 Fikret Orman karardan vazgeçmediklerini açıkladı Fenerbahçe maçına çıkmama kararlarının arkasında olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aykut Kocaman kendi işine baksın" dedi.

7 Burak Yılmaz: Belki de ayrılmak daha doğru Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılabileceğini belirtti.

8 Aykut Kocaman: Beşiktaş blöf yapıyor Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın blöf yaptığını ve kupa maçına çıkacağını ifade etti.

9 Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Everton-Huddersfield maçına 11'de başlayan Cenk, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro daha kazandırdı.