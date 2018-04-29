Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç...
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
beIN Sports'tan yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Denayer
Nagatomo
Donk
Fernando
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Medel
Atiba
Quaresma
Talisca
Babel
Negredo
TEK CEZALI SERDAR
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte, Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.
Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.
İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.