Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Sezonun en kritik maçı geldi çattı...

Başakşehir'in Sivasspor ile berabere kalmasının ardından dev derbinin önemi daha da arttı.

Galatasaray kazanırsa aylar sonra liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş deplasmandan 3 puanla dönerse sarı-kırmızılıları geçerek 2. sıraya yerleşecek ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Linnes

Fernando

Ndiaye

Belhanda

Feghouli

Onyekuru

Diagne



Beşiktaş

Karius

Gökhan

Vida

Mirin

Adriano

Atiba

Dorukhan

Lens

Ljajic

Caner

Burak