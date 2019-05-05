Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Sezonun en kritik maçı geldi çattı...
Başakşehir'in Sivasspor ile berabere kalmasının ardından dev derbinin önemi daha da arttı.
Galatasaray kazanırsa aylar sonra liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş deplasmandan 3 puanla dönerse sarı-kırmızılıları geçerek 2. sıraya yerleşecek ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 1'e indirecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Linnes
Fernando
Ndiaye
Belhanda
Feghouli
Onyekuru
Diagne
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Mirin
Adriano
Atiba
Dorukhan
Lens
Ljajic
Caner
Burak