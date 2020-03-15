Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da en önemli eksik 6 golü bulunan Adem Büyük.
Sarı kırmızılı takımda ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama maç kadrosunda olmayacak.
Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas ile uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak.
Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri halinde haaftaya cezalı duruma düşecek isimler olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd kart ceza sınırında bulunan isimler.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri,
Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin
Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz