Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

2 Mustafa Cengiz: Bir basketbolcumuz ateşlendi, virüs yok Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki bir oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirimde bulduklarını söyledi.

3 Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi yendi İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

4 Seyircisiz maçı balkondan izlediler Koronavirüs tedbirleri amacıyla seyircisiz oynanan Denizlispor - Gençlerbirliği maçını taraftarlar balkondan takip ediyor.

5 Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin primi belli oldu Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim derbi için 75 bin TL prim verme kararı aldı.

6 Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Şampiyonluk yarışında ilk sırayı alabilmemiz için çok önemli bir maç" dedi.

7 Rıza Çalımbay: Final maçları oynayacağız Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu belirtti.

8 Spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Şu ana dek koronavirüs testi pozitif çıkan sporcuları sizler için derledik...

9 Sergen Yalçın: Derbiyi iyi değerlendirmeliyiz Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına "bu maçı alırsak ligdeki dengeleri değiştiririz, kazanmak için oynayacağız" dedi.