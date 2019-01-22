Galatasaray Bolu'dan avantajlı dönüyor

Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, Ankaragücü maçında yaptığı hareketle taraftarını bir kez daha çıldırttı.

St.Etienne taraftarı, Lyon forması giyen Memphis Depay'ı kızdırmak için tribünde "5 milyon takipçisi var ama bir tane babası yok" yazılı çirkin bir pankart açtı.

Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Üç büyüklerin 1 Haziran-30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. G.Saray, 2001'den bu yana ikinci kez kâra geçti.

Chaves'te yıllık 140 bin euroya oynayan Marcao, maaşını 6 katına çıkardı. Brezilyalı stoper Galatasaray'da 800 bin euro kazanacak.

1 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

2 Demba Ba Başakşehir'de Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

3 Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

4 Fransızlardan ahlaksız Depay pankartı St.Etienne taraftarı, Lyon forması giyen Memphis Depay'ı kızdırmak için tribünde "5 milyon takipçisi var ama bir tane babası yok" yazılı çirkin bir pankart açtı.

5 Ersun Yanal: Bir daha asla bu skorlar olmayacak Yanal, Bursaspor’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir daha asla bu skorlar olmayacak ve önümüze bakacağız” dedi.

6 Soldado: Puan durumunda hep altlardayız Bursaspor maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'a Süper Lig'den talip çıktı. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor.

8 Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, Ankaragücü maçında yaptığı hareketle taraftarını bir kez daha çıldırttı.

9 Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Yaklaşık 20 saattir uçaktan sinyal alınamıyor.