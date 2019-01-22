Galatasaray Bolu'dan avantajlı dönüyor

Geçen hafta oynanaması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen mücadelede Galatasaray güldü.
İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat ve Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıkan sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren tek gol ise 42. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı atışıyla geldi.
Öte yandan Galatasaray'da 90+3'te topu ağlara gönderen Muğdat'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek olan takım, 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'ndaki rövanşın ardından belli olacak.
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