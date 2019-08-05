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Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması imzaladı.

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Sarı kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığı açıklandı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. 

Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunulur."


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