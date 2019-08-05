Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Sarı kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığı açıklandı.
"HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır.
Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunulur."