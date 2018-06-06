Galatasaray Burak Yılmaz'ı istiyor

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan golcü futbolcuya bir teklif de Galatasaray'dan geldi.
TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
Abdurrahim Albayrak'ın Burak Yılmaz ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ayrıca Albayrak'ın Burak’ın Trabzon’dan bonservisini almasını istediği belirtildi.
TRABZON 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Bordo-mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Daha önce 4 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Kral lakaplı golcü, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.