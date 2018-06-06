1 F.Bahçe Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

2 Galatasaray Burak Yılmaz'ı istiyor Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

3 İspanyollara göre Zidane Katar'ı çalıştıracak İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'den sürpriz bir şekilde ayrılan Zidane'ın Katar Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

4 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Veda konuşması yap Ali Koç'un kongrede Aziz Yıldırım'a, "Başkan veda konuşması yapmadan gitme" dediği, Yıldırım'ın ise "Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım?" diyerek stattan ayrıldığı öğrenildi.

5 Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor Bir dönem Luis Enrique'yle de çalışan Kayserispor'un eski futbolcusu Welliton, İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

6 Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak.

7 Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı Arjantin Futbol Federasyonu, İsrail ile Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçına katılmayacaklarını duyurdu.

8 Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

9 Mustafa Cengiz: Değerini bulan her şey satılır Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine yöneltilen Belhanda ve Feghouli sorusuna "Değerini bulan herkesi satabiliriz." cevabını verdi.