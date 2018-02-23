Galatasaray, Bursaspor'a 5 attı

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk etti.
İLK YARIDA 1 KIRMIZI KART, 2 GOL VAR
Sarı-kırmızılılar 11. dakikda Gomis'le 1-0 öne geçti. Bursaspor 38. dakikada 10 kişi kaldı. Bu karttan sonra baskısını artıran Galatasaray 42. dakikada Rodrigues'le farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
GOMİS HAT-TRİCK YAPTI
Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Serdar Aziz önünde bulduğu topu filelerle buluşturdu ve durumu 3-0'a getirdi.
Oyunun kalan bölümünde ezici üstünlüğü olan sarı-kırmızılılar, Gomis'in 72 ve 90+2'de attığı gollerle sahadan 5-0 gibi net bir skorla ayrıldı.
DERBİYİ KAYIPSIZ GEÇTİ
Bu sonucun ardından puanını 47'ye çıkaran sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan Galatasaray, zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftayı kayıpsız geçmiş oldu.