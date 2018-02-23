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Galatasaray-Bursaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray-Bursaspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Bursaspor: Harun, Titi, Aziz, Barış, Troost-Ekong, Yusuf, Mikel, Agu, Bostock Batalla, Delarge, Stancu

Süper Lig'de 44 puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, 27 puanı olan Bursaspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek

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