Galatasaray-Bursaspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Bursaspor: Harun, Titi, Aziz, Barış, Troost-Ekong, Yusuf, Mikel, Agu, Bostock Batalla, Delarge, Stancu
Süper Lig'de 44 puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, 27 puanı olan Bursaspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek