Galatasaray çalışmalarına başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan Galatasaray'da futbolcular, bugün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı.

KURALLARA UYULDU

Sarı-kırmızılıların, koronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi.

5 FUTBOLCU KATILDI

İlk etapta kondisyoner Yasin Küçük yönetiminde gruplar halinde idmanlar yapmaya başlayan Galatasaray'da, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone'nin yanı sıra Muslera da antrenmanda yer aldı.

Mariano ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Öte yandan Süper Lig'in akıbetiyle ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün bir açıklama yapacağı öğrenilirken, ligin de yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.