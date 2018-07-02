Galatasaray Cavanda'yı elden çıkardı

Galatasaray, Luis Cavanda'nın 2,4 milyon euro bedelle geçen sezon kiralık olarak oynadığı Standart Liege'e satıldığını açıkladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALANMIŞTI

Cavanda, geçen sezon 500 bin euro bedelle kiralandığı Belçika temsilcisi ile 33 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, 2016'da Cavanda'yı 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDIĞI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard Liege Kulübü ile net 2 milyon 400 bin avro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.