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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

| AA
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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. 

ÇEYREK FİNAL İÇİN ZORLU MÜCADELE

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı.

İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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