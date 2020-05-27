Galatasaray, Cenk Özkacar'ı transfer etmek istiyor

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren, bu yüzden de genç isimlere yönelen Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği üzerine Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar'ı listesine aldı.

Sol ayaklı oyuncuda 'Ozan Kabak' potansiyeli gören Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu belirtilirken; yönetimin, sezon biter bitmez İzmir ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

13 MAÇA ÇIKTI

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki defans oyuncusu, bu sezon ligde ve kupada toplam 13 maça çıktı.