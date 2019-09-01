Galatasaray, Cenk Tosun'u istiyor

Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, santrfor bölgesine bir transfer daha yapmak için harekete geçti.

MEVLÜT OLMADI ROTA CENK TOSUN

Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Mevlüt Erdinç'i isteyen Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından rotayı bir başka milli futbolcuya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Cenk Tosun transferi için Everton'la görüşmeye başladı. Daha önce kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini açıklayan Cenk Tosun, Everton'da süre alamıyor ve takımdan ayrılabilir.

Diagne'yi gönderecek olan Galatasaray, Falcao'ya alternatif olarak Cenk'i kiralamak istiyor.

Ocak 2018'de bonuslarla birlikte yaklaşık 26 milyon euro ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Everton Menajeri Marco Silva'nın da çok forma şansı vermediği futbolcu Everton'da şu ana kadar 44 maça çıkarken 9 gol 4 asistle oynadı.