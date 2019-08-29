Galatasaray cephesinin kuraya tepkisi

Devler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun heyecanı başlıyor.
Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olan turnuvada kura çekimi yapıldı.
CENGİZ VE ALBAYRAK'IN SURATI DÜŞTÜ
Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Galatasaray A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge'le eşleşti.
Temsilcimiz adına Monaco'da kura çekimini takip eden Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, rakiplerin belli olduğu anlarda üzüntüsü ekranlara yansıdı.
Turnuvanın en zorlu gruplarından birinde yer alan Galatasaray'da, Cengiz ve Albarak'ın suratı düştü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri VİDEO