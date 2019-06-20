Galatasaray-Chicharito görüşmesinin ayrıntıları

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Diagne'yi satarak daha etkili bir golcü almanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz gün Chicharito'nun menajeriyle ofisinde bir görüşme yaptı.

G.SARAY 3 ÖNERDİ, İSTENEN RAKAM 4 MİLYO EURO

Diagne'yi 15 milyon euroya satarak kaynak yaratmak isteyen Galatasaray, West Ham United'ın golcüsü Hernandez'le temas halinde. Sarı-kırmızılı takım,yapılan görüşmede Chicharito'ya yıllık 3 milyon euro verebileceklerini menajerine iletti.

Sıkı geçen pazarlıklarda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 31 yaşındaki golcüye başarı bonusları ve galibyet başı ücret de önerdi.

Premier Lig ekibi West Ham'da 4 milyon euro kazanan oyuncunun, Galatasaray'dan da bu rakamı talep ettiği öğrenildi. İki tarafın telaffuz ettiği teklifler arasında 1 milyon euroluk fark var.

Menajeri, Avrupa'nın ciddi takımlarının da transfer listesinde yer alan Chicharito için, birkaç görüşme daha yapacaklarını ve son kararı öyle vereceklerini Galatasaray'a aktardı.

Sarı-kırmızılıların 3 yıllık teklifi kabul edilirse, yöneticiler West Ham'la görüşmek için İngiltere'ye gidecek.