Galatasaray, Chicharito'nun menajeriyle görüştü

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet hattını değiştirmeye niyetli. Diagne ve Mitroglou'yu göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, Chicharito'nun menajeriyle masaya oturdu.
ALBAYRAK, GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Dün özel bir davete katılan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı.
Albayrak'ın transfer görüşmesi yaptığı Meksikalıların, deneyimli golcü Chicharito lakabıyla tanınan Javier Hernandez olduğu ortaya çıktı.
Diagne'yi 15 milyon euroya satmak isteyen Galatasaray, 31 yaşındaki Meksikalı yıldız için görüşmeleri sürdürüyor.
Premier Lig ekiplerinden West Ham ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Chicharito, geçen sezon 25 maçta 7 gol attı.
Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı yıldız golcünün de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.