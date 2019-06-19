Galatasaray, Chicharito'nun menajeriyle görüştü

Galatasaray, devre arasında 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'yı 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna kattı.

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Süper Lig dünyanın en pahalı ligleri arasında

Son dönemde beIN Sports ile kulüpler arasında yayın gelirleri konusunda bir kriz yaşanıyor. Dünyanın en pahalı 6. ligi konumunda bulunan Süper Lig'de ise kulüpler hala borç batağında.