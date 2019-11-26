Galatasaray-Club Brugge- CANLI SKOR

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Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlıyor.

Sarı-kırmızılı takım kazanırsa; büyük ölçüde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kaybetmesi durumunda ise Avrupa defterini kapatacak.

KAZANIRSAK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın, üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem

Club Brugge: : Migonlet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda