Galatasaray, De Jong ile yollarını ayırdı

Sezon başında kadro dışı bırakılan De Jong'un sözleşmesi feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YILDA 2.5 MİLYON EURO KAZANIYORDU
Sezon başında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak antrenmana çıkan Hollandalı futbolcu, yılda 2.5 milyon euro kazanıyordu.