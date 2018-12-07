Galatasaray Demba Ba'yı transfer ediyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına kanca taktı.

Ezeli rakibinin formasını giyerken oldukça başarılı bir sezon geçiren ve ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, düğmeye bastı.

Habertürk'ün haberine göre; 11 Kasım’da biten Çin Ligi’nin ardından şu anda tatilini yapan 33 yaşındaki golcü oyuncunun yarım sezon kendilerine önemli katkı sağlayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim de bu transfere onay verdi.

4. DEFA GELECEK

Çin’e gittikten sonra 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın kiraladığı, geçtiğimiz sezon yine devre arasında ise Göztepe’nin kiralayarak sezon sonuna kadar forma giydirdiği Demba Ba’ya aynı formülü uygulamak isteyen Cimbom’un, tecrübeli golcünün kulübü ve menajeriyle dirsek temasına girdiği öğrenildi.

Mali anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı maliyeti düşük oyunculara yönelen Cengiz yönetiminin, bu nedenle Demba Ba’da karar kıldığı kaydedildi.

Beşiktaş 2 sezon önce kiraladığı Senegalli’nin hem kendisine hem de kulübüne herhangi bir bedel ödememişti. Göztepe ise cüzi bir miktarla Demba Ba’yı sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

Transfer gerçekleşirse Senegalli golcü 4. defa Türkiye'ye gelmiş olacak.