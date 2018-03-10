Galatasaray, Denayer'i gönderiyor

Manchester City'den ikinci defa kiralanan Jason Denayer, beklenileni veremedi. Belçikalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANMIŞTI

2015-2016 sezonunda İngiliz ekibinden kiralanan Jason Denayer, sergilediği futbolla sarı-kırmızılı tarftarların gönlünü kazanmıştı.

Ancak Belçikalı futbolcunun Galatasaray'da kalmasını istemeyen Manchester City, genç oyuncuyu İngiliz ekbi Sunderland'a kiralamıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon başında kadrosunda birçok yıldızı katan Galatasaray, sarı-kırmızılı tarftarın beğendiği bir isim olan Denayer'i yeniden kiralık olarak transfer etti.

Belçikalı bu sezon forma çok şansı bulmazken, oynadığı maçlarda da beklentilerin altında kaldı.

SEZON SONU YOLLAR GÖNDERİLECEK

Denayer'in performasını değerlendiren Fatih Terim ve kurmayları, futbolcunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi için yönetime talimat verdi.