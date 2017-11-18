Galatasaray Deniz Türüç transferini bitiriyor

Galatasaray’ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında kadroyu hem ilk 11 hem de alternatif isimler konusunda güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yurt içi ve yurt dışında temaslarda bulunuyor.

DENİZ TÜRÜÇ TRANSFERİNDE BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Süper Lig’de bu sezon Kayserispor formasıyla yıldızı parlayan Deniz Türüç, Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim. Galatasaray Yönetimi’nin, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi almak için önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

Ligde üst sıralar ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Kayseri cephesi, belirlenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde bu transfere izin vermeye sıcak bakıyor.

TAKASTA ÖNERİLECEK İSİMLER VAR

Net rakam konusunda ise bir uzlaşma yok. Galatasaray, 2.5 milyon Euro'dan daha fazla bir ödeme yapmaya yanaşmıyor.

Plana göre bu sezon kadroya giremeyen Donk, De Jong, Hakan Balta gibi isimler takasta önerilecek.