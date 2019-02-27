Galatasaray Deniz Türüç'le prensipte anlaştı

Süper Lig'de Başakşehir'le şampiyon yarışında olan Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışıyor. Deniz Türüç'le söz kesen sarı-kırmızılar, Linnes, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün de sözleşmelerini uzatacak.

SELÇUK, LİNNES VE SİNAN'A YENİ TEKLİF

Devre arasında savunma ve forvet bölgelerine transferler yapan Galatasaray'ın gelecek sezon için önceliği orta saha olacak. Fernando'yu gönderecek olan Terim, ücretinde indirime giden Selçuk'la yola devam edilmesini istedi. Deneyimli futbolcu rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak.

Linnes'in performansından son derece memnun olan tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bekle yeniden anlaşılmasını istedi. Yönetim de 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.5 milyon eurodan 3+1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Şu anda senelik 950 bin euro kazanan Martin'in 10 bin euro olan maç başı ücreti de kaldırılacak.

Yeni kontrat yapılacak isimlerden bir diğeri ise Sinan Gümüş olacak. 25 yaşındaki futbolcu inişli-çıkışlı performansına rağmen Terim'in gözüne girmeyi başaran isimlerden biri.

DENİZ TÜRÜÇ'LE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli kalitesini yukarı çekmek isteyen Galatasaray, Kayserispor'dan Deniz Türüç'le ön görüşme yaptı. Türüç'ün menajeri Buğra Coşkun, iki hafta önce İstanbul'a geldi ve taraflar sezon sonu için prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor'la 1 yıllık mukavelesi kalan Deniz Türüç, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı ve ayrılmak istediğini yönetime iletti. İki takımın anlaşmasının ardından Deniz Türüç Galatasaray formasını giyecek.